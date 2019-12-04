фото-видео видео Названа точная дата выхода сериала BBC Дракула от создателей Шерлока

2019-12-05 15:14 153

Телеканал BBC рассекретил дату премьеры мини-сериала "Дракула" от создателей "Шерлока" Марка Гэтисса и Стивена Моффата, .

Лента о вампире выйдет 1 января 2020 года, как и двенадцатый сезон сериала "Доктор Кто" с Джоди Уиттакер.

В основе сюжета лежит роман ирландского писателя Брэма Стокера, написанный в 1897 году. Главную роль играет датский актер Клас Банг ("Девушка, которая застряла в паутине"). Помимо Банга в ленте снялись Джонатан Арис, сам Гэтисс и Тим Ингалл. Действие сериала начнется в 1897 году в Трансильвании. Затем Дракула покинет свой замок, чтобы попасть в викторианский Лондон, где он ищет свежую кровь. Кроме того, шоу прольет свет на его противостояние с Ван Хельсингом.

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