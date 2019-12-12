Экономика Диджитализация страны: Как Украина осваивает цифровой банкинг

2019-12-12 15:12 156

Украинские банкиры в ходе круглого стола в Киеве, организованного Финклубом, заявили, что наша страна занимает лидирующие позиции в мире по темпам роста виртуального банкинга.

«Все банковские группы движутся в сторону диджитализации. Мы работаем в холдинге, где есть еще несколько банков в разных странах. И мы можем сравнивать свои технологические решения и свой уровень с уровнем в европейских странах. По технологиям мы даже выше. Бесконтактных терминалов у нас 90%, а, например, в США их небольшое количество», – рассказал председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

Он напомнил, что «мы входим в топ-5 стран мира по росту операций Google Pay и Apple Pay».

И основным драйвером этого роста является потребитель. «Хорошее качественное приложение очень «магнитит» клиента, потому что в два-три клика ты выполняешь операцию, и не нужно идти в отделение», – уверен Михаил Власенко.

Председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов считает, что украинский банкинг лучше, чем во многих странах.

«Украина находится в тройке лидеров во всем мире. У нас прогрессивные продукты, классные технологии. Некоторые банки опережают на несколько шагов. Если посмотреть, как работают банки в Европе, там более классический подход. Наши продукты более клиентоориентированы. Считаю, что эту нишу мы никому не отдадим и будем развивать в дальнейшем», – пояснил он.

Источник: finclub.net

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