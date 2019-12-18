Украина В Украине изменились правила поступления в университеты

2019-12-18 18:00 141

 

В среду, 18 декабря, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона №2299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования.

Документ поддержал 321 народный депутат.

Проголосованный законопроект регулирует процедуру лицензирования образовательной деятельности, поступления для обучения для получения высшего образования, реализации междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающихся обеспечения качества высшего образования, студентоцентрованого обучения, форм получения образования, требований к руководителю учреждения высшего образования, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.

Также в документе прописано, что при приеме на обучение в заведения высшего образования учитываются достижения поступающих на международных олимпиадах; предусматривается расширение доступа к высшему образованию для лиц, которые законом признаны участниками боевых действий и которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в антитеррористической операции (операции Объединенных сил), обеспечении ее проведения, а также для военнослужащих военной службы по контракту. Также урегулируется прием на обучение иностранных граждан.

Кроме того, законопроект:

  • уточняет определение отдельных терминов;
  • упрощаяет процедуру лицензирования образовательной деятельности в сфере высшего образования;
  • переосмысливает статус национального заведения высшего образования, укреплен статус исследовательского университета и усилены требования для его предоставления;
  • создает условия для развития междисциплинарных программ, образовательных программ общего и двойного диплома;
  • унормировал дуальную форму получения высшего образования;
  • устанавливает требования к ведению образовательной деятельности по так называемым регулируемым профессиям;
  • совершенствует структуру высших учебных заведений;
  • упорядочивает деятельность структурных подразделений.
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