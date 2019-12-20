Мир В Германии суд запретил сервис онлайн-заказа такси Uber

2019-12-20 11:43 138

В Германии окружной суд Франкфурта запретил сервис онлайн-заказа такси Uber, сообщает пресс-служба суда. Иск был подан службами такси из разных городов Германии.

В Германии Uber работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями. Но суд постановил, что такая модель нарушает правила справедливой конкуренции, и для осуществления таких услуг Uber должен сам получать лицензию на прокат автомобилей.

Соответствующее решение суда приобретает силу немедленно с момента оглашения приговора. Однако клиенты могут продолжать заказывать такси через независимых подрядчиков Uber.

В свою очередь Uber заявил, что собирается обжаловать это решение в суде высшей инстанции.

Известно, что Uber работает в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и еще ряде немецких городов. В целом услуги сервиса можно заказать в 63 странах и более 700 городах. У Uber более 90 млн активных пользователей каждый месяц. По итогам второго квартала 2019 года Uber получил рекордный убыток в $5,2 млрд.