Украина В Украине за год браков было в пять раз больше, чем разводов

2019-12-20 20:29 117

За год в Украине зарегистрировали более 227 тысяч браков и более 37 тысяч разорвали, сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос СМИ.

"С начала года и по 17 декабря в Украине зарегистрировали 227 тыс. 721 брак, в то же время расторгнуты – 37 тыс. 405", - сообщили в ведомстве.

При этом тенденция регистрации браков значительно снизилась с 2007 года.

Тогда было зарегистрировано вдвое больше браков - 416,4 тыс. В 2008-м цифра уменьшилась до 322 тыс. В 2009 году количество браков было 318,2 тыс. За 2010 зарегистрировали 305,9 тыс. браков. За 2011 год количество государственных регистраций заметно возросло и составляло почти 356 тыс. По состоянию на 2012 год это количество уменьшилось почти на 80 тыс. - 278,3 тыс.

В течение 2013-2014 годов количество зарегистрированных браков особо не менялось, но в сравнении с прошлым годом увеличилось до 304,2 тыс. и 302,2 тыс. соответственно. В 2015 году в органы регистрации актов гражданского состояния обратились 299,1 тыс. пар. В 2016 году количество зарегистрированных браков составляло почти 230 тыс., в 2017-м - почти 250 тыс., а в 2018-м - почти 229 тыс.

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