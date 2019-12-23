Политика В МИД прокомментировали вероятность отмены безвиза Украины с ЕС

2019-12-24 08:12 150

В МИД Украины отрицают вероятность отмены безвизового режима с Евросоюзом. 

"Мониторинг, как вы совершенно верно указываете, осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении - положительный. …Поэтому я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим ", - заявил госсекретарь ведомства Андрей Заяц в интервью изданию "Апостроф".

Напомним, 11 мая 2017 года Совет Европейского Союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок (90 на 180 суток) для граждан Украины при посещении 30-ти стран ЕС и Шенгенской зоны (исключая Соединенное Королевство и Ирландию). Ровно через месяц, 11 июня, "безвиз" заработал.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Пристайко рассказал, как проходят газовые переговоры и суды с РФ

2019-12-23 11:45 294

За агрессию придется заплатить: ЕС принял жесткое решение по санкциям против России

2019-12-19 22:00 4185

В МИД отреагировали на предложение привлечь "ЛНР" и "ДНР" к "нормандскому формату"

2019-12-16 22:00 807

Глава МИД Украины раскрыл детали и сложности нового обмена пленными

2019-12-16 11:42 621

Еще новости в разделе "Политика"

Джулиани сделал сенсационное признание об Украине, Соросе и экс-после Йованович

2019-12-24 09:40 57

В МИД прокомментировали вероятность отмены безвиза Украины с ЕС

2019-12-24 08:12 150

В Минэкономики хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год

2019-12-23 21:00 357

Украина отреагировала на запуск поездов по Крымскому мосту

2019-12-23 18:30 543
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Джулиани сделал сенсационное признание об Украине, Соросе и экс-после Йованович 2019-12-24 09:40 57
В МИД прокомментировали вероятность отмены безвиза Украины с ЕС 2019-12-24 08:12 150
В Минэкономики хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год 2019-12-23 21:00 357
Украина отреагировала на запуск поездов по Крымскому мосту 2019-12-23 18:30 543

Лента

09:40 Джулиани сделал сенсационное признание об Украине, Соросе и экс-после Йованович
09:11 После падения акции Tesla рекордно дорожают - капитализация превысила $75 млрд
08:39 Трамп в грубой форме потребовал ускорить процедуру импичмента в Сенате
08:12 В МИД прокомментировали вероятность отмены безвиза Украины с ЕС
22:00 Украинцы получат дополнительные выходные перед Новым годом
21:30 Ученые рассказали о пользе коньяка: дозы потребления для женщин и мужчин отличаются
21:00 В Минэкономики хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
20:30 "Кличко еще не устал": тренер Фьюри высказался о возобновлении карьеры украинца
20:00 На игорные заведения "охотится" около тысячи полицейских мобильных групп
19:30 Есть два вида наказания: озвучен интересный прогноз по импичменту Трампа