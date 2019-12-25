Украина WizzAir и Ryanair в 2020 году откроют новые рейсы из Украины

2019-12-27 10:12 450

Доля лоукостов на украинском авиарынке должна вырасти до 45% в 2020 году и до 63% в перспективе. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает avianews.

По его словам, за пять лет число украинцев, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза, а пассажиропотоки аэропортов страны достигнуть отметки в 32 млн человек.

В министерстве напомнили о намерении провести оптимизацию налогооблажения для украинских авиаперевозчиков, что должно в результате снизить стоимость перелетов между городами Украины.

Согласно данным Госавиаслужбы, аэропорты Украины за 11 месяцев 2019 года обслужили 22 млн 576 тыс. пассажиров, что на 18,7% превысило результат за аналогичный период прошлого года. Авиакомпании страны за отчетный период перевезли 12 млн 867,3 тыс. пассажиров (+10,2%).

Сейчас крупнейшими иностранными лоукостами на украинском рынке являются WizzAir и Ryanair. Среди украинских авиакомпания себя в качестве лоукоста позиционирует SkyUp. Авиакомпания перевезла 1,5 млн пассажиров за 11 месяцев 2019 года.

 

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