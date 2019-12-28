Украина Как прочищать канализацию в Киеве

2019-12-30 10:00 72

Столкнуться с засором канализации в самый неподходящий момент – настоящая катастрофа. Иногда засор можно устранить самостоятельно. Первым делом стоит подумать и попробовать предположить, от чего возникла проблема. Обычные бытовые засоры, постепенно возникшие вследствие постоянного использования канализационной системы, легко прочистить самому. Как это сделать, будет подробно описано в этой статье.

Выявление проблемы и способы решения

Прочистка канализации в Киеве может быть поручена профессионалам службы Mtservice. Но прежде можно попробовать использовать некоторые бытовые способы. Существуют следующие методы решения проблемы:

механический;

химический;

термомеханический.

Прочистка канализации целесообразна в том случае, когда вы замечаете нежелательный плохой запах, вода медленно уходит, либо не уходит вовсе или вы увидели, что жидкость поднимается при ее включении под решетками канализационного слива.

Способы борьбы с засором

Крупный застрявший в трубе предмет можно достать с помощью сантехнического троса, этот способ является самым тяжелым. Трос представляет собой прут из жесткой проволоки. Его следует ввести в трубу и проворачивать против часовой стрелки. Если после выполнения процедуры вода быстро уходит, то все прошло успешно. Если нет – следует повторить ее снова.

Следующий механический способ – уборка засора при помощи вантуза. Устранить засоры в канализационных трубах должно получиться за несколько десятков возвратно-поступательных движений. После проведения манипуляции нужно промыть систему большим количеством горячей воды.

Химическая прочистка применима в том случае, если засор находится в сифоне. Для проведения данной процедуры подходят разные щелочи либо раствор соды с уксусом. Результат будет положительным, только если засор произошел вследствие забивания труб жировыми или мыльными накоплениями, которые являются химически растворимыми.

Самостоятельная прочистка эффективна не во всех случаях. Служба Mtservice использует специальное оборудование, которое помогает убрать любые закупорки и восстанавливает пропускную способность труб. С помощью сильного напора воды можно убрать наросты внутри водопровода. Служба работает с пластиковыми и металлическими трубами. Эта процедура не занимает много времени, а помещение остается чистым, что тоже важно.

Профилактика канализационных засоров

Проблему легче предупреждать, чем бороться с ней. Для профилактики засоров следует проводить следующие процедуры:

несколько раз в месяц промывать водостоки кипящей водой;

не допускать попадания в унитаз и мойку бытовых отходов, пищи и других посторонних предметов;

использовать жироуловитель под мойку.

Профилактика не только продлит время эксплуатации труб, но и сэкономит ваше время и другие ресурсы. В несложных ситуациях прочистить канализацию не составит вам труда. В противном случае рекомендуется обратиться к специалистам Mtservice.