Украина Сегодня украинцы празднуют Рождество по Юлианскому календарю - приметы и традиции

2020-01-07 09:11 120

В Украине христиане восточного обряда во вторник, 7 января, отмечают Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников года.

В этот день Рождество празднуют церкви, которые используют в своем летоисчислении Юлианский календарь. 

Согласно Библии, Богородица родила Иисуса Христа, которому была уготована участь Спасителя, во время поездки на перепись населения в Вифлеем. Поскольку город был переполнен и там не нашлось свободного места, Мария вместе с Иосифом расположились на ночлег в хлеву, рядом с домашним скотом. В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам, что принесли свои дары маленькому Иисусу.

Празднуя Рождество спасителя мира, христиане ежегодно собираются на торжественные рождественские богослужения.

По традиции Рождество в Украине начинается со Святого вечера – Сочельника. В этот день вся семья, включая маленьких детей, собирается на праздничный ужин. В Сочельник находиться в чужом доме нельзя.

Святвечер обычно начинается с зажигания свечи в память об умерших предках и чтения молитвы "Отче наш". После чего хозяин дома благословляет ужин.

В этот день люди не садятся за стол до появления первой звезды, которая, как говорится, указывала волхвам путь к тому месту, где находился младенец Иисус.

На столе обязательно должны быть 12 постных блюд – в честь 12 апостолов. Главное угощение – кутья (ритуальная каша, сваренная из ячменя, пшеницы или риса). Многие украинские хозяйки в кутью добавляют орехи, мак, изюм и мед. Кроме кутьи, на праздничный стол также принято ставить: постный борщ, вареники, грибы, овощные салаты и соленья. Блюда водой не запивают - только узваром (сладкий компот из сухофруктов).

Праздник Рождества Христова – самый почитаемый среди двунадесятых, он отмечается вплоть до следующего праздника – Крещения. Этот период называют Святками. В Украине издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

Каждый член семьи должен понемногу попробовать все 12 блюд, при этом полностью съедать ужин нельзя, иначе холодильник будет пустым весь год.

Во время ужина незамужним девушкам и неженатым парням нельзя садиться на угол стола, чтобы не остаться без пары. До завершения трапезы нельзя выходить из-за стола и из дома, чтобы не впустить в жилье нечистую силу.

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