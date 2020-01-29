Детали Грозит ли Одессе вирус «Инфокса»?

2020-01-29 20:10 669

В китайской провинции Хубэй скончались еще 26 человек, инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV, общее число жертв вируса достигло уже 132 человек.

Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР обнародовала в среду, 29 января. За пределами Китая по состоянию на вечер 28 января подтверждены около 50 случаев заболевания коронавирусом в 15 странах. Главным способом передачи вируса считается заражение от животных. ВОЗ предполагает, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем – от человека к человеку. Не исключена и возможность передачи через воду, другие продукты. Поэтому врачи уже советуют есть только должным образом обработанные продукты.

В Украине, пока что не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Однако, не стоит обольщаться. Ведь товары из Китая поступают в наш город практически ежедневно, впрочем, как и налажено пассажирское сообщение между странами. Увы, для Одессы, случай привнесения страшного вируса может означать смертельную опасность для тысяч горожан. Причина – низкое качество питьевой воды.

ООО «Инфорксводоканал», который эксплуатирует водопровод, хоть и взял на себя повышенные обязательства по улучшению качества воды, пока что кроме практически ежегодных повышений стоимости услуги водопользования, ничего не предпринял. На водозаборной станции «Днестр», откуда поступает питьевая вода в Одессу до сих пор стоит старое, морально и физически устаревшее оборудование. Вопреки обе6щаниям о переходе на более новые методы обезоруживания, вода, которая поступает из кранов, воняет хлоркой. Одесситы давно привыкли не пользоваться этой водой для питья и приготовления пищи. И хотя в «Инфорксе» заверяют, что вода соответствует всем ГОСТам, использовать ее можно исключительно в технических целях. Для того, чтобы проверить «истинность» заверений руководителя ООО «Инфоксводоканал» Игоря Лысенко. Достаточно изучить внутреннее содержание водопроводных труб. Сделать это можно, практически ежедневно, поскольку поломки в сети стали нормой в работе «Инфоксводоканала», впрочем, как и графики отключения от водопользования целых микрорайонов. Трубы, по которым вода поступает в квартиры горожан, старые, пораженные грибками и ржавчиной.

По таким трубам можно занести все, что угодно. Учитывая серьезную опасность для жителей Одессы не только смертоносным вирусом, но и любыми другими вирусами, которые переносятся воздушно-капельным путем, у горожан все чаще возникает вопрос о целесообразности эксплуатации водопроводных магистралей, которые питают водой миллионный город и многотысячную округу, недобросовестным частником.

Напомним, «Инфокс», который принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому, взял в аренду систему водоканала Одессы на 49 лет, обязуясь полностью модернизировать данную систему и предоставить одесситам чистую питьевую воду. С этого момента прошло почти 20 лет. Изменились только тарифы на водопользование. Может стоить вернуть водоканал в собственность города Одессы, как это было раньше. За последние годы одесская мэрия доказала, что может собственными силами решать стратегические вопросы жизнедеятельности миллионного города.