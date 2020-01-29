Детали Грозит ли Одессе вирус «Инфокса»?

2020-01-29 20:10 669

 

В китайской провинции Хубэй скончались еще 26 человек, инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV, общее число жертв вируса достигло уже 132 человек.

Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР обнародовала в среду, 29 января. За пределами Китая по состоянию на вечер 28 января подтверждены около 50 случаев заболевания коронавирусом в 15 странах. Главным способом передачи вируса считается заражение от животных. ВОЗ предполагает, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем – от человека к человеку. Не исключена и возможность передачи через воду, другие продукты. Поэтому врачи уже советуют есть только должным образом обработанные продукты.

В Украине, пока что не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Однако, не стоит обольщаться. Ведь товары из Китая поступают в наш город практически ежедневно, впрочем, как и налажено пассажирское сообщение между странами. Увы, для Одессы, случай привнесения страшного вируса может означать смертельную опасность для тысяч горожан. Причина – низкое качество питьевой воды.

ООО «Инфорксводоканал», который эксплуатирует водопровод, хоть и взял на себя повышенные обязательства по улучшению качества воды, пока что кроме практически ежегодных повышений стоимости услуги водопользования, ничего не предпринял. На водозаборной станции «Днестр», откуда поступает питьевая вода в Одессу до сих пор стоит старое, морально и физически устаревшее оборудование. Вопреки обе6щаниям о переходе на более новые методы обезоруживания, вода, которая поступает из кранов, воняет хлоркой. Одесситы давно привыкли не пользоваться этой водой для питья и приготовления пищи. И хотя в «Инфорксе» заверяют, что вода соответствует всем ГОСТам, использовать ее можно исключительно в технических целях. Для того, чтобы проверить «истинность» заверений руководителя ООО «Инфоксводоканал» Игоря Лысенко. Достаточно изучить внутреннее содержание водопроводных труб. Сделать это можно, практически ежедневно, поскольку поломки в сети стали нормой в работе «Инфоксводоканала», впрочем, как и графики отключения от водопользования целых микрорайонов. Трубы, по которым вода поступает в квартиры горожан, старые, пораженные грибками и ржавчиной.

По таким трубам можно занести все, что угодно. Учитывая серьезную опасность для жителей Одессы не только смертоносным вирусом, но и любыми другими вирусами, которые переносятся воздушно-капельным путем, у горожан все чаще возникает вопрос о целесообразности эксплуатации водопроводных магистралей, которые питают водой миллионный город и многотысячную округу, недобросовестным частником.

Напомним, «Инфокс», который принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому, взял в аренду систему водоканала Одессы на 49 лет, обязуясь полностью модернизировать данную систему и предоставить одесситам чистую питьевую воду. С этого момента прошло почти 20 лет. Изменились только тарифы на водопользование. Может стоить вернуть водоканал в собственность города Одессы, как это было раньше. За последние годы одесская мэрия доказала, что может собственными силами решать стратегические вопросы жизнедеятельности миллионного города.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

51 украинец находится в заблокированных из-за коронавируса городах Китая – посольство

2020-01-29 20:30 384

Харьковских детей массово косит вирус, экстренное сообщение: "сотня за ночь"

2020-01-29 19:30 483

В Китае начались аресты всех, кто сливает в Интернет данные о коронавирусе

2020-01-29 14:46 375

В ВОЗ назвали меры Китая по борьбе против коронавируса nCoV рекордными

2020-01-29 09:41 381

Еще новости в разделе "Детали"

Грозит ли Одессе вирус «Инфокса»?

2020-01-29 20:10 669

Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться

2020-01-27 16:30 477

Кива против легализации игорного бизнеса, поскольку может быть причастным к поставкам наркотиков в подпольных казино

2020-01-27 14:34 522

На этой неделе Трамп обнародует мирный план для Израиля и Палестины

2020-01-27 09:44 1281
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Грозит ли Одессе вирус «Инфокса»? 2020-01-29 20:10 669
Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться 2020-01-27 16:30 477
Кива против легализации игорного бизнеса, поскольку может быть причастным к поставкам наркотиков в подпольных казино 2020-01-27 14:34 522
На этой неделе Трамп обнародует мирный план для Израиля и Палестины 2020-01-27 09:44 1281

Лента

09:10 Для украинских водителей в Раде готовят новшество - можно лишиться прав
08:39 Впервые в истории Украины оштрафованы одновременно 78 народных депутатов
08:12 Единственный эффективный способ «защитить» номера от камер видеофиксации
22:00 Стало известно, кто может выиграть от китайской эпидемии
21:30 В Минске не согласовали новые участки разведения на Донбассе
21:00 В Киевском метрополитене назвали точную дату отмены жетонов
20:30 51 украинец находится в заблокированных из-за коронавируса городах Китая – посольство
20:10 Грозит ли Одессе вирус «Инфокса»?
20:00 Штрафы по 10 тысяч: украинцам придется дорого заплатить за вызов скорой и полиции
19:30 Харьковских детей массово косит вирус, экстренное сообщение: "сотня за ночь"