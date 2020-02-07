Курьезы Мужчина нашел видео своей жены на порносайте и затребовал развода

2020-02-07 22:12 165

В Индии мужчина потребовал развода с женой после того, как увидел ее в порноролике. Об этом пишет The Times of India.

Житель Индии рассказал, что его 32-летняя супруга заставляла его смотреть порно и повторять действия актеров-мужчин. Жена призналась, что у нее ранее были серьезные отношения, в которых пара делала так же. Индиец выполнял желания жены пока не нашел на ее телефоне секс-видео с другим мужчиной. Женщина призналась, что на кадрах она и ее бывший возлюбленный. А наличие видео супруга объяснила попыткой шантажа с его стороны.

Спустя время мужчина обнаружил порно-ролик с женой в сети и потребовал объяснений. Оказалось, что до замужества у женщины было много сексуальных партнеров, но об интимном видео в сети она не знала. Индус потребовал развода, хотя супруга просила сохранить брак.