Украина Что нельзя дарить на День Святого Валентина: антирейтинг

2020-02-14 16:28 171

СМИ обнародовали антирейтинг подарков на День Валентина. Эти презенты лучше отложить на другой праздник.

Что не дарить на День влюбленных:

Белье

Если вы не уверены на 100%, что знаете размер белья любимого человека, то лучше об этом варианте подарка забыть. Особенно это касается бюстгальтеров, ведь размер может отличаться у разных торговых марок или коллекций. А как известно, в Украине белье не подлежит обмену.

Лучший вариант – приобретите подарочный сертификат, и ваш любимый человек сможет сам выбрать, что ему нравится.

Духи

Выбор аромата – очень индивидуальный процесс. И то, что нравится вам, может раздражать вашего любимого человека.

Но, если вам все-таки хочется подарить духи, то сделайте как в варианте с бельем – приобретите подарочный сертификат.

Подарки "с намеком"

Забудьте об абонементе в спортзал или креме против целлюлита как подарке на День Валентина. Ваш любимый человек может воспринять это как негативный намек, и вся романтика праздника исчезнет.

Статуэтки или фигурки

Если ваши отношения только начались и вы точно не знаете о вкусах вашей половинки – не покупайте никаких статуэток. Они не будут нести какой-либо памяти о ваших отношениях, а будут только собирать пыль в помещении.

Это довольно специфические подарки и подойдут не каждому.

Домашние животные

Не дарите животных на День Валентина и вообще на любой другой праздник. Это обязывает вашу половинку к большой ответственности, даже если это рыбки в аквариуме. Вы уверены, что ваш любимый человек на это готов?

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