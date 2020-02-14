Украина Сегодня День Святого Валентина - МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ПРАЗДНИКЕ

2020-02-14 12:15 153

День святого Валентина сегодня у многих ассоциируется с сердечками, влюбленностью, романтикой и первыми свиданиями. Но есть много фактов, о которых мало кто знает.

1. Священник Валентин жил во времена императора Клавдия II Готского. Тот считал, что солдаты не должны иметь семьи. Валентин продолжал венчать всех желающих. За это его арестовали и казнили 14 февраля.

2. Римско-католическая церковь считает Святого Валентина покровителем душевнобольных. В этот день немцы украшают лечебницы алыми лентами.

3. В Саудовской Аравии запрещено праздновать День святого Валентина. По мнению местных властей это пропагандирует сексуальную распущенность.

4. В Самборе (Львовская обл.) хранятся мощи Святого Валентина. Папа Римский подтвердил их аутентичность в 1759 году. Но неизвестно, тот ли это Валентин, которого считают покровителем влюбленных.

5. Существует легенда, что в тюрьме Валентин познакомился с дочерью надзирателя Джулией. Перед казнью священник вылечил девушку от слепоты и написал девушке первое послание-валентинку.

6. Валентинки занимают второе место по количеству продаж. На первом - рождественские открытки. Валентинки покупают в основном женщины.

7. Кроме сердца, символами Дня святого Валентина считают Купидона, двух голубей, красные розы.

8. Купидон с крыльями и стрелами с луком в руках является сыном богини любви Венеры.

9. В День святого Валентина люди чаще всего предлагают своим возлюбленным пожениться.

10. В Нидерландах на День влюбленных женщины делают мужчинам предложение руки и сердца. Если мужчина отказывает, он должен подарить ей взамен шелковое платье.

Другие значимые события в Украине и мире 14 февраля

1876 ​​- американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал работу первого пригодного для использования телефона и подал заявку на его патентование.

1946 – в Пенсильванском университете презентовали первый компьютер.

1956 – в Москве открылся XX съезд КПСС, на котором осудили культ личности Сталина.

1972 – космическая станция "Луна-20" доставила на Землю образец лунного грунта массой 50 граммов, взятого из скважины на глубине 300 мм.

 

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