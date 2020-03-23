Детали Сергей Кононенко из ГФС обзавелся "дружбой за деньги"

2020-03-23 20:23 120

Государственная фискальная служба, а именно руководитель Главного управления внутренней безопасности структуры Сергей Кононенко, проявляет избирательность в выявлении нарушений сотрудниками ГФС. Об этом СМИ сообщил информированный источник в структуре.

Так, по инсайдерской информации, в Киевской и Львовской областях, сотрудники структуры Кононенко не занимаются налоговыми преступлениями. Одновременно с потерей бдительности сотрудниками фискальной службы происходят и другие интересные вещи. К примеру, Кононенко усиленно пытается назначить своим советником начальника ГУВБ Мунтяна Сергея, связующее звено Кононенко и уже печально известного «обнальщика-миллиардера» Василия Костюка, с которым Мунтян общается лично.

Начальник Главного управления внутренней безопасности Кононенко С.В не просто не присекает преступления Костюка, а еще и его друга ставит себе в советники. Вероятнее всего, так проще передавать деньги со структуры Костюка напрямую Кононенко.

Это не единственная «дружба» за деньги, которой обзавелся Сергей Кононенко, отмечает источник.

О таких «новых дружбах» Кононенко и избирательности в проверке свидетельствуют факты. К примеру, Киевская и Львовская область допускают рисковые операции, с которыми обещал покончить Владимир Зеленский.

«Нам поступили сведенья, о передаче зарплаты «за закрытые глаза». И.о начальника ГФС в Донецкой области уже второй месяц передает по 35 тыс. долл. лично Кононенко. Сотрудники структуры Кононенко в этой области за это бурно имитируют деятельность, но ничего не видят, или, скорее всего, не хотят видеть».

Организованная преступная группировка Сергея Кононенко безпощадно ворует деньги налогоплательщиков, расстраивает свою сеть воров по всей стране. «Главный шериф» ДФС и главный преступник фискальной службы это одно и то же лицо. Создание в стенах ДФС «правильной» и «неправильной» преступности дает зеленый свет и другим. «Занеси денег и воруй сколько хочешь» именно такой посыл для остальных, кто еще «не в деле».

В связи со сложившейся ситуацией в стране, отмечает источник, когда денег с бюджета недостаточно чтобы профинансировать выживание украинцев, такие схемы и воровство должно быть расценено как преступление против человечества. Деньги в кармане Кононенка – это наши с вами больницы, маски, лекарства и обеспечение медицины. Мы не готовы к коронавирусу, а вот карман Кононенка и ко подготовился.

Именно по этому «правильная» случаи проходят мимо глаз.

Головное управление внутренней безопасности ДФС и Сергей Кононенко во главе развели схемы, которые обязано знать о преступлениях фискальной службы Украины. А молчат о них по одной простой причине, главным преступником вероятнее всего сейчас является и «главный полицейский» фискальной службы. Это не просто сговор, это организованная преступная группировка с первыми лицами ДФС во главе. Наполнение бюджета страны, с которого сегодня должны были бы финансировать меры по борьбе с коронавирусом, недостаточно в том числе из-за таких преступников.

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