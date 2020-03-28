Коронавирус Испания поставила новый мрачный рекорд по смертности от коронавируса

2020-03-28 16:00 321
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По состоянию на утро 28 марта в Испании умерли от коронавируса 832 человека, а общее число жертв достигло 5 694.

Об этом сообщает издание El Pais.

Страна установила новый ужасающий рекорд по смертности за 24 часа. В предыдущий день показатель был - 769. Официальное число зараженных в Испании составляет 72 248 человек. Чиновники сообщили, что выздоровели 12 285 инфицированных.

В то время как Испания уже занимает второе место в мире по количеству смертей после Италии, новый отчет Института общественного здравоохранения им. Карлоса III предполагает, что реальное число смертей от коронавируса может быть намного выше.

"Несмотря на значительные ограничения на передвижение людей с 14 марта, количество случаев продолжает расти, больницы испытывают трудности с притоком пациентов, требуя большего количества аппаратов ИВЛ для критических случаев и защитного снаряжения для своих работников", - говорится в сообщении.

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