Политика Зеленский проговорился, когда Украина получит от МВФ еще $2 миллиарда

2020-04-03 13:12 321
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Владимир Зеленский уверен, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом о программе расширенного финансирования. 

"Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", – заявил президент во время телефонного разговора с генсеком ООН, передает Офис президента.

Ранее Зеленский уверял, что в течение 15 дней после того, как парламент проголосует за законы о банковской деятельности и запуске рынка земли, Украина получит от МВФ первый быстрый транш на 2 млрд долл.

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