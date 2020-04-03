Коронавирус Минздрав озвучил дату пика коронавируса в Украине

2020-04-04 00:06 231
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Главной задачей Минздрава,по словам замминистра является оказание необходимой помощи инфицированным коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пик заболевания коронавирусом в Украине может прийтись на 14 апреля, сообщил один из тернопольских телеканалов.

"Если будет такая динамика как сейчас, когда мы ежедневно имеем до 30% роста количества больных, то пик заболевания может быть уже 14 апреля. В то же время, думаю, превентивные меры, которые правительство приняло недавно, позволят растянуть этот пик заболевания. Еще раз говорю - наша главная задача - не допустить пика, а растянуть во времени процесс заболевания для того, чтобы система здравоохранения без сбоев оказывала медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас в Украине есть достаточно индивидуальных средств против коронавируса, но об этом можно говорить только тогда, когда каждый будет выполнять все условия карантина.

Ранее в МВД прогнозировали, что пик эпидемии коронавируса придется между 15 и 25 апреля.

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