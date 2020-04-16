Украина Страстная пятница: обычаи и что нельзя делать в этот день

2020-04-16 20:30 1101

Великая Страстная пятница в 2020 году выпадает на 17 апреля. Это последняя пятница перед важнейшим религиозным праздником - Пасхой. В этот день Церковь вспоминает страдания и Крестную смерть Спасителя. Вспоминает Спасительные Страсти Христовы, день, когда Господь принес Себя в жертву за грехи мира.

По традиции, накануне в четверг вечером совершается утренняя Великой Пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий, кпосвященных Страданиям Христовым. Это Его молитва до кровавого пота в Гефсиманском саду, время взятия под стражу, ведения на суд к Пилату, осуждение на суде и до распятия на Кресте на Голгофе. А между Евангелиями вспоминается предание Иуды, беззаконие иудеев, величие Страстей.

После каждого чтения Евангелия ударяют в колокол. Все в храме стоят с зажженными свечами. И есть обычай не гасить эту свечу, а принести горящей домой и сделать маленькие крестики на входе вверху каждой двери.

Великий Пяток или Великая Пятница

В сам день пятницы литургии нет, потому что в этот день Сам Господь приносит Себя в жертву, читаются Царские часы. И в третьем часу дня, в момент смерти и снятия с Креста Тела Иисуса Христа, с алтаря священнослужители выносят Плащаницу (плат с изображением Господа лежащего во гробе) и полагают на середину храма. Тем самым они проходят тот незримый, невидимый путь от Голгофы до Гробницы, где был положен Иисус. И в воспоминание трехдневного нахождения Христа во Гробе Плащаница остается на середине храма в течение трех дней.

Отразить, хоть и неполную картину происходящего в этот день, нам поможет Евангелие от Луки:

Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: "Отче! Прости им, ибо не знают, что делают". И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: "Других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий". Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: "Если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого". И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: "Сей есть Царь Иудейский". Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: "Если Ты Христос, спаси Себя и нас". Другой же, напротив, унимал его и говорил: "Или Ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал". И сказал Иисусу: "Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! " И сказал Ему Иисус: "Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю".

Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: "Отче! В руки Твои предаю дух Мой". И, сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: "Истинно человек этот был праведник". И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли в дали и смотрели на это.

Лк. 23, 32-49

Распятие Христа. Картина Ганса Мемлинга (1491).

Это лишь ничтожно малая доля того, что происходило со Спасителем в те дни. Очень сложно не то, что описать, а вместить в себя те страдания и муки, которые претерпел ради нас Спаситель мира. У святителя Иоанна Златоустого есть слова: "претерпел бесчестие нас ради: глава от тернового венца и трости, лицо от ударов и плевков, ланиты от заушений, уста от поднесения уксуса, смешанного с желчью, уши от хулений злочестивых, плечи от биения, десница от трости, которую дали держать Ему вместо скипетра, руки и ноги от гвоздей, ребра от копия, все тело от обнажения, бичевания, одеяния хламидою, притворного поклонения и распятия на кресте".

Это было зрелище, которое потрясало не только умы и души человеческие, казалось, все Ангелы в тот миг смотрели на это действо с ужасом и священным трепетом. Солнце укрылось в тучи, погружая землю в глубокий мрак, ибо не могло освящать своим светом подобные беззакония. Земля содрогнулась от подобного зрелища и завеса в храме разодралась надвое, и расступались камни над могилами умерших, оживленных смертью Христа. Многие приходили к Кресту "просто посмотреть", но вера молчала в них, несмотря на то, что сама природа трепетала в священном ужасе, а они отходили от Креста, но не в ужасе от свершившегося, а боясь грозного ветра, спрятавшегося солнца, они боялись за себя.

И в тот момент, когда книжники и фарисеи, которые хвалились точным знанием Закона, были взволнованы и не понимали, к чему сии знамения, стоявший у Креста сотник-язычник, который был начальником стражи, охранявшей осужденных на смерть, увидев происходящее в природе, узнал в распятом Христе Бога. Подойдя к Кресту он сказал: "Воистину Он был Сын Божий".

В то время, когда иудеи, знавшие, как им казалось, Законы и отличавшиеся внешне благочестивым видом, раздумывали над раздранием завесы в храме, землетрясением и другим подобным, но их гордость и ослепленное самолюбие представляло Мессию в блеске земной славы, в окружении знатных людей, – в это время Бога исповедал распятый рядом со Спасителем на кресте разбойник, совершивший много злодеяний за свою жизнь. И если иудеи насмехались и говорили Спасителю: "Если Ты Бог, сойди с Креста! Спаси Себя Самого! И мы уверуем".

Разбойник, совершивший по жизни множество преступлений, понимает, что Христос распят не по причине греха, а из зависти. Видя измученного страданиями Человека, беспомощного и терзаемого, он сердцем увидел Бога. И когда от толпы стоявшей у Креста летели ругательства и насмешки, разбойник произнес одну фразу, но настолько искреннюю, что первым с Господом вошел в Царство Небесное: "Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое". На что Сын Божий ответил: "Днесь будешь со Мной в Раю".

Стояла при Кресте и Пресвятая Богородица. Сбывалось предсказание старца Симеона – оружие пройдет душу Твою. В безмолвии и глубокой печали созерцала Она эту Великую Жертву, которую приносил Сын Божий за все человечество. Стоял рядом и Иоанн Богослов, видя эту великую любовь Божию. И распятый Господь с Креста провозглашает: "Жено, се Сын Твой!", и обращаясь к ученику: "Се Матерь твоя!" Последние слова Спасителя на Кресте: "Свершившася" – слышали все стоявшие, но никто до конца не понимал происходящего, – Кто умирал и за что.

Иосиф и Никодим, снявшие Тело Спасителя, обвив Плащаницею, отнесли в пещеру Гефсиманского сада и вход загородили камнем. Начинались дни ожиданий. Но уже можно с уверенностью сказать, что Ветхий Адам, совершивший грехопадение в Раю и из-за которого подвергались все люди смерти, сменяется Новым Адамом – Христом, Который не только Своей кровью искупил грехи человечества, но и излил многочисленные благодеяния на род человеческий, буквально усыновив его. Падшая во грехе Ева, послужившая искушением и для Адама, сменяется чистой и непорочной Девой Марией.

Это проявление Величайшей Божественной Любви, которую невозможно постигнуть умом, невозможно понять, но, лишь только открыв свое сердце Богу, эту Любовь можно ощутить. На эту Великую Любовь мученики отзывались потоками своей крови; преподобные умерщвляли свою плоть; грешники, исповедуя свои прегрешения – исцеляли душу; находящиеся в скорби, унынии, отчаянии – находили утешение. Эта Любовь всеобъемлющая, не имеющая границ, утешающая и помогающая всем, кто обращается с чистой верой, искренним покаянием к Сыну Божьему. Мы должны отозваться на Эту Любовь и проявить любовь к нашим родным, близким, к окружающим нас.

На Голгофе совершился великий подвиг в истории мира, благодаря которому Царство Божие явилось в образе Церкви Христовой. В эту Великую пятницу мы все должны рыдать перед Плащаницей, потому что именно за грехи человеков свершилась казнь на Голгофе. И мы все причастны к этому своими грехами, которыми распиаем Христа и по сей день. Задумаемся об этом! Взяв на Себя непосильную для человечества ношу, грехи мира, и по-человечески взывая к Отцу "Да мимо идет Меня чаша сия", Христос, вспомнив о вечной погибели людей, проникнувшись состраданием, победил человеческий страх и принял волю Отца Небесного. Господь подарил нам неоцененный подарок – жизнь вечную, а мы подчас отдаем предпочтение временным, земным удовольствиям, не задумываясь о главном и вечном.

Распятие Христа. Видео

В проповеди Дмитрия Ростовского есть такие слова – обращение к Господу: "Господи! Почему ты покрылся кровавым потом в Гефсиманском саду во время молитвы? Откуда кровь? Кто Тебя изранил?" и ответ: "Любовь изранила!" И когда Его, невиновного, мучители распинали и медленно убивали – даже здесь не было упрека и, обратившись к Отцу Своему, Он тихо изрек: "Отче, прости им, ибо не знают, что творят".

На Страстной

Еще кругом ночная мгла.

Еще так рано в мире,

Что звездам в небе нет числа,

И каждая, как день, светла,

И если бы земля могла,

Она бы Пасху проспала

Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.

Такая рань на свете,

Что площадь вечностью легла

От перекрестка до угла,

И до рассвета и тепла

Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола,

И ей ночами не в чем

Раскачивать колокола

И вторить с воли певчим.

И со Страстного четверга

Вплоть до Страстной субботы

Вода буравит берега

И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,

И на Страстях Христовых,

Как строй молящихся, стоит

Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом

Пространстве, как на сходке,

Деревья смотрят нагишом

В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.

Понятна их тревога.

Сады выходят из оград,

Колеблется земли уклад:

Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,

И черный плат, и свечек ряд,

Заплаканные лица —

И вдруг навстречу крестный ход

Выходит с плащаницей,

И две березы у ворот

Должны посторониться.

И шествие обходит двор

По краю тротуара,

И вносит с улицы в притвор

Весну, весенний разговор

И воздух с привкусом просфор

И вешнего угара.

И март разбрасывает снег

На паперти толпе калек,

Как будто вышел человек,

И вынес, и открыл ковчег,

И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,

И, нарыдавшись вдосталь,

Доходят тише изнутри

На пустыри под фонари

Псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,

Заслышав слух весенний,

Что только-только распогодь,

Смерть можно будет побороть

Усильем Воскресенья.

Борис Пастернак

Страстная пятница: что можно есть

Поскольку Великая Пятница – день особый, то есть традиция не вкушать никакой пищи, многие даже не пьют воду до выноса Плащаницы (приблизительно три часа дня), а затем принимают только воду и хлеб.

И суть вечернего богослужения, носящего заупокойный характер, это погребение Христа. Тихим крестным ходом священнослужители, неся Плащаницу, вместе с прихожанами обходят вокруг Церкви, и начинается утренняя Великой Субботы.

Страстная пятница: что нельзя делать

В этот день настоятельно не рекомендуется:

Принимать какую-либо пищу до выноса Плащаницы (около 3 часов дня пополудни). После можно утолить голод хлебом и водой. Считается, что если человек сможет вытерпеть жажду на протяжении всей Страстной пятницы, весь год никакое питье не сможет причинить ему вреда.

Резать хлеб - только ломать.

Смеяться и веселиться: наши предки верили, что человек, чрезмерно радостный в этот день, весь следующий год проплачет.

Стирать, шить или резать: в Страстную пятницу запрещена любая работа по дому.

Протыкать землю железными предметами, то есть сезонные работы в поле и на огороде – это к горю и несчастью. От пересадки комнатных растений или рассады также лучше отказаться. Единственное исключение – петрушка: считается, что петрушка, посаженная в Страстную пятницу, даст двойной урожай. Но сеять надо, не прикасаясь к земле острыми и металлическими предметами.

Страстная пятница: что можно делать

От запретов перейдем к рекомендациям. Итак, многие люди уверены, что в этот день нужно:

Освятить в церкви кольцо, и тогда оно будет защищать человека от всех болезней. Не обязательно свадебное или драгоценное — просто любимую вещь, с которой тот не расстается изо дня в день.

С церковной службы принести домой 12 горящих свечей и дать им полностью догореть. Считается, что это приносит материальное благополучие, удачу и радость.

Чтобы твой малыш рос крепким и счастливым, нужно отлучать его от груди именно в Страстную пятницу.

Страстная пятница: приметы и суеверия

Наши предки верили, что именно в Страстную пятницу можно узнать, есть ли в доме "наговоренная" вещь (то есть такая, на которую злой человек навел порчу). Для этого из церкви приносили недогоревшую свечу, зажигали в доме и обходили с нею все комнаты, поднося к разным углам: где пламя свечи начнет трещать, там и находится заговоренный предмет.

Также в этот день традиционно гадали на урожай. Делали это по погоде:

если небо звездное — будет хороший урожай зерновых;

если весь день пасмурно, "хлеб будет с бурьяном", то есть будет неурожай.

Также считается, что буханка хлеба, испеченная в этот день, исцеляет от всех болезней и никогда не заплесневеет. А пасхальная сдоба, сохраненная от одной Страстной пятницы до следующей, предупреждает коклюш, говорят люди.

Страстная пятница: суеверия

Если перевозить пчел в любой день, кроме Страстной пятницы, – они непременно умрут.

Если выстиранное белье вывесить для просушки в Страстную пятницу, на нем появятся пятна крови.

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