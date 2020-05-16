Коронавирус Немецкие вирусологи не поддерживают обязательную вакцинацию против коронавируса

2020-05-17 13:30 399

Нет оснований прибегать к принудительной вакцинации населения Германии против коронавируса, убеждены в Институте Роберта Коха. Об этом сообщает DW.

"У нас нет оснований для того, чтобы рассматривать вопрос обязательной вакцинации", - заявил президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вайлер.

По его словам, граждане ФРГ, безусловно, понимают, что если бы присутствовала безопасная вакцина против коронавируса, то это способствовало бы их здоровью.

Вайлер также рассказал, что еще несколько недель назад в институте была создана рабочая группа по поводу вакцин. В случае разработки соответствующей вакцины, рассматривался бы вопрос о том, какие группы населения можно вакцинировать и каким образом.

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