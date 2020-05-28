Украина Украинским водителям вернут обязательный техосмотр

2020-05-28 21:00 213
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Министр Владислав Криклий заявил, что Министерство инфраструктуры Украины внесет на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о правилах техосмотра автомобилей.

Об этом он рассказал 27 мая на пресс-брифинге после встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Как сообщил Криклий, возвращение обязательного техосмотра всех легковых автомобилей является одним условий соглашения об ассоциации Украины и ЕС, но предлагаемые ранее проекты законов не устраивали представителей Европы.

Главным замечанием со стороны ЕС к предлагаемым ранее законам была их потенциальная коррупционность.

Владислав Криклий пообещал учесть замечания европейский партнеров.

«Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре - но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет», - сказал министр.

Напомним, ранее директорат по безопасности на транспорте Министерства инфраструктуры предлагал вернуть обязательный техосмотр и ввести штрафы за просрочку техосмотря до 34 тыс. грн.

Также сообщалось, что нардепы решили внести изменения в законодательство Украины и ввести запрет на переход дороги для пешеходов без наличия светоотражающих элементов на одежде.

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