Украина На сколько в Украине поднимут зарплаты врачей и медсестер с 1 сентября

2020-07-16 14:41 615
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Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в четверг, 16 июля, рассказал, на сколько повысят зарплаты медработникам с сентября.

Накануне Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 сентября зарплата врача в среднем вырастет на 3500 грн, медперсонала – около 2500 грн, младшего медицинского персонала – на 1250 грн.

На повышение зарплат из коронавирусного фонда выделили 7,4 миллиарда гривен. Кроме того, более 103 млн грн выделили для стажировки врачей-интернов.

Напомним, ранее планировалось, что с 1 сентября зарплаты медикама повысят на от 25% до 75%.

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