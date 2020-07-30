Детали «Покровительство» Зеленского не спасло: мэру Краматорска, замешаному в корруп-ции и хищениях Андрею Панкову указали на дверь

2020-07-30 18:18 72
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Мэру Краматорска Андрею Панкову, которого неоднократно уличали в коррупции и хищениях бюджетных средств, объявили недоверие депутаты городского совета.

 

На сессии, которая состоялась 29 июля, 25 из 30 присутствующих на сессии и принявших участие в голосовании депутатов (80%) проголосовали за досрочную отставку городского головы.

 Если бы не предательская позиция и демарш депутатов «Европейской солидарности», которых с Панковым связывают совместные коррупционные схемы, горсовет мог бы юридически оформить отстранение мэра.

 Андрея Панкова неоднократно обвиняли в коррупции, расхищении городской казны и безхозяйственности.

 Временная депутатская комиссия выявила множественные нарушения и превышения полномочий со стороны городского головы. В настоящий момент по этим материалам правоохранители начали уголовное производство.

 При этом сам Панков, хвастается своими связями и покровительством Офиса президента и обещанием самого Зеленского поддержать его на будущих местных выборах.

 «Истерия, наглость и вранье мэра зашкаливает. Мэр, которого избрал город, забыл о его интересах. Представлял интересы партий и кланов, которые ему были выгодны», - заявил глава фракции «Объединенный Краматорск», гендиректор НКМЗ Геннадий Суков, комментируя решение депутатов выразить недоверие мэру.

 «Голосование в горсовете – логичное продолжение работы депутатской комиссии, изложившей нарушения на 67 листах отчета. Уверена, следствие проведут в полном объеме. Для нас принципиально показать городскому голове, что он не имеет поддержки депутатского корпуса и не должен руководить городом! Сегодня это мнение поддерживают большинство депутатов», - заявила Светлана Фомина , представляющая «Оппозиционную платформу – За жизнь».

 По мнению экспертов, происходящее в горсовете демонстрирует, что Андрей Панков утратил поддержку сил, которые ему помогли сесть в кресло мэра, его политические дня в городе сочтены и вполне возможно, что очень скоро он окажется за решеткой за свои коррупционные махинации.

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Детали

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