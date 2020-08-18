Коронавирус Китайский коронавирус мутировал - Covid-19 стал более заразным, но менее смертельным

2020-08-18 15:46 288

Падение смертности в Европе от Covid-19 связано с распространением новой мутации коронавируса. При этом  мутации вряд ли изменят вирус настолько, чтобы сделать потенциальные вакцины менее эффективными.

К такому выводу пришел старший консультант Национального университета Сингапура и президент Международного общества инфекционных заболеваний в США Пол Тамбья, сообщает Reuters.

По словам врача-инфекциониста, мутация нового коронавируса D614G, которая становится все более распространенной в Европе и была недавно обнаружена в Малайзии, может быть более заразной, но менее смертельной. Мутация D614G также зафиксирована в Сингапуре.

Эксперт указал на наличие свидетельств того, что распространение мутации в Европе совпало с падением смертности. Это позволило ученым сделать вывод, что эта форма вируса менее смертельна.

Мутация вряд ли повлияет на эффективность потенциальной вакцины, полагает исследователь.

"В интересах вируса заразить больше людей, а не убивать их, потому что вирус зависит от хозяина в плане питания и среды обитания", - сказал ученый.

Ранее глава глава Минздрава Малайзии Нур Хишам Абдулла призвал общественность к большей бдительности после того, как власти обнаружили мутацию коронавируса D614G в двух кластерах.Нур Хишам сказал, что обнаруженный новый штамм в 10 раз более заразен, и что вакцины, которые сейчас разрабатываются, могут быть неэффективны в борьбе против этой мутации.

Такие мутации вряд ли изменят вирус настолько, чтобы сделать потенциальные вакцины менее эффективными.

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