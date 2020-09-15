Экономика В Минфине рассказали, почему МВФ приостановил визиты в Украину

2020-09-15 20:00 198

Миссия МВФ приостановила визиты в Украину, чтобы изучить вопрос антикоррупционных органов, а также дела вокруг ПриватБанка и Суркисов. Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко в интервью Экономической правде во вторник, 15 сентября.

"Если говорить о структурных маяках, то они почти выполнены. Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине ", - пояснил Марченко.

Министр добавил, что 8 сентября общался с представителями МВФ, где обсуждал проект госбюджета на 2021-й год и отметил, что утверждение бюджета не является условием МВФ.

Также Марченко перечислил приоритетные события в Украине, за которыми следит МВФ.

"Вопросы, которые их (МВФ - ред.) интересуют, в порядке приоритетности. №1 - ситуация вокруг Приватбанка и Суркисов. №2 - ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления. №3 - зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно в отношении этой агонии против иностранцев. №4 - САП и НАБУ. Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать. Были также вопросы по ковидовскому фонду", - подытожил Марченко.

Напомним, что ранее МВФ выдвинул требование Украине. Дальнейшую поддержку Украины в Международном валютном фонде поставили в зависимость от работы антикоррупционных органов.

Затем в Украине ответили на требование МВФ. Генпрокурор уверена, что МВФ нет повода беспокоиться о независимости антикоррупционных органов Украины.

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