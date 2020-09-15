Экономика В Минфине рассказали, почему МВФ приостановил визиты в Украину

2020-09-15 20:00 198

 

Миссия МВФ приостановила визиты в Украину, чтобы изучить вопрос антикоррупционных органов, а также дела вокруг ПриватБанка и Суркисов. Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко в интервью Экономической правде во вторник, 15 сентября.

"Если говорить о структурных маяках, то они почти выполнены. Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине ", - пояснил Марченко.

Министр добавил, что 8 сентября общался с представителями МВФ, где обсуждал проект госбюджета на 2021-й год и отметил, что утверждение бюджета не является условием МВФ.

Также Марченко перечислил приоритетные события в Украине, за которыми следит МВФ.

"Вопросы, которые их (МВФ - ред.) интересуют, в порядке приоритетности. №1 - ситуация вокруг Приватбанка и Суркисов. №2 - ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления. №3 - зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно в отношении этой агонии против иностранцев. №4 - САП и НАБУ. Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать. Были также вопросы по ковидовскому фонду", - подытожил Марченко.

Напомним, что ранее МВФ выдвинул требование Украине. Дальнейшую поддержку Украины в Международном валютном фонде поставили в зависимость от работы антикоррупционных органов.

Затем в Украине ответили на требование МВФ. Генпрокурор уверена, что МВФ нет повода беспокоиться о независимости антикоррупционных органов Украины.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Степанов пояснил, могут в Украине "закончиться" кровати, выделенные для лечения COVID-19

2020-09-15 21:00 102

Зеленский: Украина и РФ "потеряли" слово отношения

2020-09-15 17:00 306

Взрыв в Чабанах не повлияет на транзит газа в страны Евросоюза

2020-09-15 10:38 390

За сутки в Украине выявлено почти 3 тыс. новых случаев заражения covid-19

2020-09-15 10:14 390

Еще новости в разделе "Экономика"

В Минфине рассказали, почему МВФ приостановил визиты в Украину

2020-09-15 20:00 198

Доллар безжалостно добил гривну, в НБУ рассказали о последствиях: «В случае необходимости…»

2020-09-15 19:30 258

Цифры далеки от реальности: экономист указал на тревожный момент с бюджетом Украины на 2021 год

2020-09-15 19:00 267

Гривня на межбанковском рынке Украины вплотную приблизилась к 28 за доллар

2020-09-14 20:30 777
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

В Минфине рассказали, почему МВФ приостановил визиты в Украину 2020-09-15 20:00 198
Доллар безжалостно добил гривну, в НБУ рассказали о последствиях: «В случае необходимости…» 2020-09-15 19:30 258
Цифры далеки от реальности: экономист указал на тревожный момент с бюджетом Украины на 2021 год 2020-09-15 19:00 267
Гривня на межбанковском рынке Украины вплотную приблизилась к 28 за доллар 2020-09-14 20:30 777

Лента

21:30 Эксперт дал совет, стоит ли сейчас менять доллары
21:00 Степанов пояснил, могут в Украине "закончиться" кровати, выделенные для лечения COVID-19
20:30 В Египте украинца с положительным COVID-тестом изолировали и забыли на неделю
20:00 В Минфине рассказали, почему МВФ приостановил визиты в Украину
19:30 Доллар безжалостно добил гривну, в НБУ рассказали о последствиях: «В случае необходимости…»
19:00 Цифры далеки от реальности: экономист указал на тревожный момент с бюджетом Украины на 2021 год
18:30 Украинцам поднимут прожиточный минимум уже с января
18:00 Зеленский рассказал, когда состоится новая встреча советников "нормандской четверки"
17:30 В Беларуси начались военные учения Славянское братство
17:00 Зеленский: Украина и РФ "потеряли" слово отношения