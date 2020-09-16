Украина Эксперты предупредили о массовой безработице в случае второй волны коронавируса

2020-09-16 14:43 261

Ситуация с безработицей может вернуться к весенним показателям в случае второй волны коронавируса и возвращения государства к жесткому карантину.

"Ситуация на рынке труда может вернуться к весенним показателям в случае второй волны коронавируса. Потому что мы уже не имеем того запаса прочности. И если весной люди могли продержаться, имея определенный финансовый запас, то сейчас люди не смогут. Они не сумели сформировать финансовую подушку", - сообщила в комментарии СМИ эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина.

По ее словам, трудовая миграция в другие страны в нынешней ситуации также усложнена, что обостряет проблемы на рынке труда в Украине.

"Мы сейчас очень зависимы от того, как будет идти карантин (в других странах). Мы имеем, к примеру, вторую волну коронавируса в Чехии, а это наш партнер по трудоустройству. Мы имеем большие проблемы с Германией относительно вакансий. Поэтому те украинцы, у которых была подработка в европейских странах, теперь ее не имеют", - сказала она.

Эксперт отметила, что ситуация со средней зарплатой вряд ли будет в скором времени существенно улучшаться, особенно в сфере услуг.

"Рынок вообще не разрешит платить высокую зарплату. Теперь у нас меньше импульсивных покупок. Поэтому иногда, когда работодатель хотел бы платить больше, не может сделать этого. Рынок предоставления услуг сузился, поэтому объективно заработная плата может тоже быть меньше", - сказала Пашкина.

Напомним, согласно данным Госстата, с начала действия карантина (12 марта) по состоянию на 20 августа статус безработного получили 431,8 тыс. украинцев, что на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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