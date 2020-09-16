Мир Шведский институт оборонных исследований подтвердил факт отравления Навального

2020-09-16 14:11 237

Шведский институт оборонных исследований (FOI), основной филиал которого находится на северо-западе Стокгольма, рассказал, как проводился анализ проб, на основании которого эксперты лаборатории пришли к выводу, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". 

"Могу подтвердить, что мы в FOI в Умео (Швеция) провели анализ по заданию наших германских партнеров ", - сообщила доктор Оса Скотт, глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности.

"Отбор проб, их транспортировка и анализ проводились в соответствии с очень строгими механизмами при поддержании непрерывности цепочки испытаний и в соответствии с теми процедурами, которые предписываются международной аккредитацией лабораторий FOI", - подчеркнула Скотт. В институте при этом уточнили, что "непрерывность цепочки" важна, чтобы "никакие внешние факторы не могли повлиять" на качество проб.

"Наш анализ подтверждает предыдущие результаты Германии", - констатировала Оса Скотт. Образцы крови, взятые у Алексея Навального, "однозначно содержали нервно-паралитический газ из группы "Новичок", подтвердила она.

На объекте FOI в Умео находится единственная в Швеции лаборатория, специализирующаяся на анализе возможного применения химического оружия (ХО). Она также сертифицирована на международном уровне для проверки соблюдения Конвенции о запрещении ХО. В Шведском институте оборонных исследований уточнили, что реакция нервно-паралитического газа с белками крови и их связывание, обуславливающая токсическое действие химагента, как раз и позволила использовать образцы крови в лаборатории "для проверки" того, могло ли конкретное лицо - в данном случае Навальный - подвергнуться его использованию.

Напомним, именно этот шведский институт оборонных исследований был привлечен к расследованию ООН в 2013 году по факту применения химоружия в пригороде Дамаска - Гуте - и смог подтвердить, что там использовался фосфорорганический отравляющий химагент зарин.

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