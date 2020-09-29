Мир Президент Азербайджана обвинил Армению в неприемлемых требованиях

2020-09-29 21:30 342

Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования, подчеркнул президент Азербайджана.

"Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах - это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь?", - сказал Ильхам Алиев.

"Если он говорит, что Карабах - это Армения и вдобавок говорит, что мы должны вести переговоры с марионеточным режимом Нагорного Карабаха... Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования", - подчеркнул президент Азербайджана.

Напомним, утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстрелах приграничных территорий и провоцировании насилия.

Также агентство Reuters сообщило, что Турция якобы отправляет подконтрольных сирийских боевиков в Азербайджан. Обе страны отрицают эту информацию.

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