Мир Президент Азербайджана обвинил Армению в неприемлемых требованиях

2020-09-29 21:30 342

 Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования, подчеркнул президент Азербайджана.

"Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах - это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь?", - сказал Ильхам Алиев. 

"Если он говорит, что Карабах - это Армения и вдобавок говорит, что мы должны вести переговоры с марионеточным режимом Нагорного Карабаха... Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования", - подчеркнул президент Азербайджана.

Напомним, утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстрелах приграничных территорий и провоцировании насилия.

Также агентство Reuters сообщило, что Турция якобы отправляет подконтрольных сирийских боевиков в Азербайджан. Обе страны отрицают эту информацию.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

документ Власти Азербайджана заблокировали соцсети, мессенджеры и видеохостинги

2020-09-29 14:43 513

Конфликт в Нагорном Карабахе: Генсек ООН провел переговоры с президентом Азербайджана

2020-09-29 08:38 663

ООН потребовала немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

2020-09-28 14:43 960

Трамп заявил, что попытается остановить войну Армении и Азербайджана

2020-09-28 13:15 1050

Еще новости в разделе "Мир"

Президент Азербайджана обвинил Армению в неприемлемых требованиях

2020-09-29 21:30 342

Армения обвинила Турцию в прямой агрессии: сбит истребитель, пилот погиб

2020-09-29 20:30 390

документ Власти Азербайджана заблокировали соцсети, мессенджеры и видеохостинги

2020-09-29 14:43 513

В Германии подтвердили визит Меркель к Навальному в клинку "Шарите"

2020-09-28 19:00 1137
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Президент Азербайджана обвинил Армению в неприемлемых требованиях 2020-09-29 21:30 342
Армения обвинила Турцию в прямой агрессии: сбит истребитель, пилот погиб 2020-09-29 20:30 390
документ Власти Азербайджана заблокировали соцсети, мессенджеры и видеохостинги 2020-09-29 14:43 513
В Германии подтвердили визит Меркель к Навальному в клинку "Шарите" 2020-09-28 19:00 1137

Лента

22:00 Пятый президент Петр Порошенко подтвердил, что болен коронавирусом
21:30 Президент Азербайджана обвинил Армению в неприемлемых требованиях
21:00 Украинцев предупредили о росте цен на услуги ЖКХ
20:30 Армения обвинила Турцию в прямой агрессии: сбит истребитель, пилот погиб
20:00 В Украине ужесточили наказание за продажу электронных сигарет детям
19:30 В Нацбанке рассказали, какой будет средняя зарплата в 2021 году
19:00 Закроют в ноябре: инфекционист спрогнозировала карантин во всех школах Украины
18:30 В Украине ни один регион не может ослабить карантин
18:00 Украинцев в октябре ждут дополнительные выходные
17:30 30 сентября Украину ждет "апокалипсис". Прогноз погоды на завтра