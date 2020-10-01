Украина С сегодняшнего дня нужно включать ближний свет фар или ходовые огни даже днем

2020-10-01 10:39 258

С сегодняшнего дня в Украине водители обязаны включать ближний свет фар во время движения за пределами населенных пунктов. Об этом напоминает "Укравтодор".

"Укравтодор" напоминает участникам дорожного движения: согласно пункту 9.8 Правил дорожного движения, дневные ходовые огни или ближний свет фар должны быть включены с 1 октября по 1 мая в любое время суток", – говорится в сообщении.

Обращаем внимание, что речь идет не о габаритных огнях, а о ближнем свете. В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая это положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

Правила введены для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения в связи с сокращением светового дня и погодными условиями.

За игнорирование предусмотрен штраф.

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