Украина В Одессе серьезно пострадал парень, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда

2020-10-12 14:12 327

В Одессе 18-летний парень получил тяжелые ожоги всего тела при попытке сделать селфи на крыше товарного поезда станции Одесса-Западная, сообщает региональное управление Нацполиции.

парень получил сильный удар электрического тока на крыше поезда, куда он взобрался, чтобы сфотографироваться. Состояние потерпевшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее под Одессой 17-летнюю девушку ударило током силой 24 500 вольт на крыше поезда во время селфи. Она гуляла вдоль железнодорожного пути и решила сделать фото на крыше грузового поезда в память об успешно сданном ВНО.

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Украина

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