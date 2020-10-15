Украина Полиция завела дело из-за антисемитского баннера возле Офиса Зеленского

2020-10-15 12:42 84

Полиция Киева открыла уголовное дело по факту антисемитских надписей на баннере возле Офиса президента Украины. Устанавливаются лица, причастные к этому правонарушению, сообщает столичное управление НПУ.

"В полицию Киева с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он сообщил, что вчера, 14 октября, возле здания Офиса президента Украины в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями", – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч.1 ст.161 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к указанному правонарушению.

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