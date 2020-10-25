Политика ЦИК: Явка на местных выборах составила около 37%

2020-10-25 23:00 204

 

Явка на местных выборах, которые проходили по всей Украине в воскресенье, 25 октября, составила ориентировочно 37%.

Об этом в ходе брифинга заявил председатель ЦИК Олег Диденко.

По его словам,по состоянию на 22 часа Центральная избирательная комиссия получила данные с 97% теризбиркомов. Согласно этим данным, явка составила 37%.

Глава ЦИК при этом отметил, что этот показатель почти на 10% меньше явки на местных выборах 2015 года, которая тогда составила 46,6%.

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