Мир Как загадать желание на Хэллоуин, чтобы оно сбылось: главные ритуалы и обряды 31 октября

2020-10-31 12:00 291

 

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают мистический праздник Хэллоуин.

Журналисты публикуют обряды и ритуалы в этот день.

Праздничные ритуалы

Перед началом праздника надо к нему подготовится. Основным его атрибутом является тыква. В ней нужно вырезать рот, нос и глаза, а в середину поставить свечку. "Светильник Джека" (так еще называют эту тыкву) необходимо поставить возле дома.

Принято убраться дома, чтобы очистить жилье от всего ненужного. Также можно зажечь ветку хвойного дерева и пройтись по всем углам.

Считается, что сны в ночь на 1 ноября вещие. Потому лучше запомнить все то, что видели во сне.
Гадания и обряды на Хэллоуин

В этот праздник принято гадать и загадывать желания. Свою мечту стоит проговорить на ночь и положить под подушку яблоко. Утром его надо съесть, тогда желание исполнится.

Также есть и гадания с яблоками. Срезанную с него кожуру надо бросить в костер. Потом следует рассмотреть ее после пламя. На какую букву будет похожа, то с такой буквы начинается имя будущего суженого.

Также считалось, что увидеть своего будущего мужа девушка могла в зеркале. Для это к нему нужно подойти с яблоком в руке в полночь.

Есть и гадание на количество детей в будущем. Для этого нужно в воду капнуть яичный белок.
Приметы

Говорят, что на Хэллоуин не стоит оставлять окна и двери открытыми, это приносит несчастье.

На подоконнике надо поставить свечку и зажечь ее.

Из путешествия или поездки лучше вернуться до заката солнца 31 октября.

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