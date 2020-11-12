Украина фото Министр Степанов жестко пригрозил Эпицентру расплатой за злую шутку о карантине

2020-11-12 12:16 637

Глава Минздрава Украины Максим Степанов жестко отреагировал на Facebook-пост сети магазинов “Эпицентр”, который был опубликован в ответ на введение карантина выходного дня.

Соответствующий комментарий глава МОЗ озвучил сегодня на брифинге.

“Скажу откровенно: меня просто возмутил вчера в социальных сетях пост от “Эпицентра”. Как там было: “Продолжаем пятницу 72 часа”. Хотите покуражиться, хотите делать фарс на здоровье людей? Так если хотите покуражиться – поехали со мной в реанимацию. Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражтесь перед людьми, которые лежат в реанимации, и в их глазах одно: “Помогите, пожалуйста”. Покуражтесь перед врачами, которые ежедневно делают все, чтобы сохранить жизнь людей, борющихся за жизнь каждого человека. Врачи, медсестры. Борются со слезами на глазах, когда им не удается спасти того или иного человека. Особенно когда это молодой человек. Такой вам кураж нужен?” – подчеркнул министр.

Степанов выразил уверенность, что его коллеги по правительству, “которые отвечают, в том числе за контроль”, “дадут адекватный ответ на этот фарс и цинизм”.

Напомним, вчера Кабмин принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября.

В ответ сеть магазинов “Эпицентр К” в шутку сообщила о намерении работать в выходные (ввести “72-часовую пятницу”). Шутка не зашла. Этот пост вызвал большой резонанс в обществе.

В компании же напомнили, что в их магазинах также продаются продукты и товары медицинского назначения.

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