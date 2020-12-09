Мир Сделка века: Боб Дилан продал авторские права на все свои песни и альбомы

2020-12-09 10:11 84

Культовый американский певец Боб Дилан продал авторские права на все свои песни одной из крупнейших звукозаписывающих компаний - Universal Music Group, сообщает Bloomberg.

Ценность песен и записей резко возросла в последние годы благодаря стримингу, который после глубокого спада послужил толчком к расширению музыкальной индустрии. Точная сумма сделки не раскрывается, но по оценкам она составляет более 200 миллионов долларов. Это может стать крупнейшей продажей прав на композиции одного автора.

Каталог Дилана охватывает более 600 работ - от песни 1963 года Blowin’ in the Wind до вышедшей летом 2020 года пластинки Rough and Rowdy Ways. 

"Без преувеличения можно сказать, что его творчество вызвало любовь и восхищение миллиардов людей во всем мире. Я не сомневаюсь, что через десятилетия, даже столетия тексты и музыку Боба Дилана будут по-прежнему петь, играть и почитать повсюду", – говорится в заявлении генерального директора Universal Люсьена Грейнджа.

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