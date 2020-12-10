Коронавирус Как будет работать метро Киева во время январского жесткого карантина

2020-12-10 14:43 70

Столичная подземка на время новогодних карантинных праздников закрываться для пассажиров не будет, но киевлян и гостей столицы призывают соблюдать меры безопасности и пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.

"Мы проводим усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава. В то же время важным является соблюдение простых правил - носить маску и мыть руки после улицы.

Останьтесь дома, если почувствовали признаки болезни. Не стоит подвергать опасности других людей", - заявил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook.

Напомним, 9 декабря Кабмин усилил карантин на период новогодних праздников - с 8 по 24 января. Будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов навынос), работа кинотеатров, театров, работа фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, работа ТРЦ (разрешаться торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией), будет запрещена торговля непродовольственными товарами, проведение развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий, будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детсадов.

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