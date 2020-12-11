Коронавирус Боль в глазах может свидетельствовать о заражении - выявлены новые симптомы коронавируса

2020-12-11 21:36 91

Боль в глазах, и конъюнктивит в частности, могут свидетельствовать о наличии коронавируса. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Англии Раскин в Кембридже.

Результаты исследования опубликованы "Британском медицинском журнале" (British Medical Journal).

"Самым значительным симптомом, который испытывали люди, страдающие COVID-19, были боли в глазах. Другие симптомы, связанные с другими типами конъюнктивита, такие как слизистые выделения и зуд в глазах, связанные с бактериальной инфекцией, не имели существенного значения. Термин "конъюнктивит" слишком широк, и его следует использовать с осторожностью", - отметил ученые.

Такие выводы были получены в результате структурированного онлайн-опроса людей, у которых был подтвержденный диагноз COVID-19.

Были установлены данные о типе, частоте и продолжительности различных симптомов COVID-19. Симптомы со стороны глаз, испытываемые участниками в состоянии до COVID-19, сравнивались с теми, которые были во время состояния COVID-19.

Данные 83 испытуемых показали, что наиболее распространенными симптомами COVID-19 были сухой кашель (66%), лихорадка (76%), усталость (90%) и потеря запаха/вкуса (70%). Тремя наиболее частыми глазными симптомами, с которыми сталкивались участники исследования, были светобоязнь (18%), боль в глазах (16%) и зуд в глазах (17%). Частота болей в глазах была значительно выше (p = 0,002) во время состояния COVID-19 (16%) по сравнению с состоянием до COVID-19 (5%). Различий между мужчинами и женщинами не было (p> 0,05). 81% участников сообщили, что у них появились глазные симптомы в течение двух недель после других симптомов COVID-19, а 80% сообщили, что они продолжались менее указанного срока.

Однако нельзя игнорировать передачу вируса через глаза, тем более что глаз был признан одним из органов, через которые вирус может попасть в организм, подытожили исследователи.

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