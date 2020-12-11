Мир Раскрыты актеры и детали сюжета нового сериала Disney про Оби-Вана Кеноби

2020-12-11 14:46 56

Как  сообщает The Verge со ссылкой на слова президента компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, актер Хейден Кристенсен вернется к роли Дарта Вейдера (Энакина Скайуокера) в сериале от Disney+ про Оби-Вана Кеноби.

Сейчас производство сериала приостановлено, его возобновят в марте 2021 года.

Сюжет развернется спустя 10 лет после событий фильма "Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов", в финале которого Энакин стал Дартом Вейдером, а орден джедаев был уничтожен.

Кристенсен будет играть вместе с Юэном Макгрегором — исполнителем роли Оби-Вана.

"Конечно, Энакин и Оби-Ван были не в лучших отношениях, когда мы видели их в последний раз. Будет интересно увидеть, что такой замечательный режиссер, как Дебора Чоу, приготовил для всех нас. Я рад снова поработать с Юэном. Приятно вернуться", — прокомментировал Кристенсен.

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