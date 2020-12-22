Украина Когда состоятся перевыборы мэра Харькова и кто может занять место Кернеса

2020-12-22 13:42 420

Перевыборы мэра Харькова пройдут осенью 2021 года, сообщаете РБК-Украина, со ссылкой на собственные источники в органах местного самоуправления. Якобы уже есть даже несколько претендентов на должность.

"Навскидку среди фаворитов: представитель команды Кернеса, хотя она сейчас оказалась в сложной ситуации, им будет трудно сохранить единство, с высокой вероятностью Добкин, Фельдман и, возможно, Светличная", - отметил политолог Владимир Фесенко.

Вместе с тем по словам источника в Игоря Терехова, который сейчас исполняет обязанности главы города, высоки шансы стать мэром. Только ему нужно до перевыборов создать команду и наладить контакты с местными элитами.

Что же касается других кандидатов, то экс-председатель Харьковской ОГА, а ныне народный депутат Юлия Светличная пока только думает о выборах и решение будет принимать позже. Ее коллега Михаил Добкин сначала баллотировался на пост харьковского городского головы, но потом отказался. Сейчас он фактически не проявляет себя в активной политике.

Напомним, 25 ноября мэром Харькова стал Геннадий Кернес, который в то время лечился от коронавирус в Германии. Однако 17 декабря Кернес умер от осложнений.

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