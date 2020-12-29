Украина КАРТА Прогноз погоды на Новый год: праздновать будем без снегопада и мороза, но с дождем

2020-12-29 08:11 140

Как следует из прогноза Гидрометцентра нынешний Новый год украинцы будут встречать без снега и морозов. Вместо этого в стране установится относительно теплая, хотя и немного дождливая погода.

Так, в последний день года, 31 декабря, дожди ожидаются в северных и западных областях Украины. На севере осадки ожидаются в Житомирской и Черниговской областях. Температура составит от +6 до +8 градусов днем и от +3 до +5 ночью. На западе прогнозируются дожди. Днем будет от +4 до +8 градусов, ночью +2 до +4 градусов.

В других регионах Украины осадков не предвидится. На востоке, юге и в центре синоптики прогнозируют переменную облачность. На востоке столбик термометра днем максимально поднимется до +4 градусов, ночью опустится до -1. На юге температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 днем и от +5 до +7 ночью. В столице в этот день прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит днем от +8 до +10 и ночью от +5 до +7.

Первый день 2021 года также снегом не порадует. В пятницу, 1 января, в восточных и южных областях предполагаются дожди. На юге возможны осадки. Температура тут составит днем от +7 до +10 градусов, ночью от +3 до +6 градусов. В восточных областях также предусматриваются дожди и только в Луганской области осадков не предвидится. Температура воздуха в восточном регионе составит от +1 о +4 градусов днем и от -1 до +2 градусов ночью.

На западе синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем ожидается от +2 до +4, ночью от 0 до +2. В северных областях температура воздуха составит от +4 до +6 градусов тепла днем, и от +2 до +4 ночью. В Киеве 1 января осадков не прогнозируют. Днем термометры покажут +6... +8 , ночью температура опустится до +3.

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