Украина Съемки детей для новогоднего поздравления Зеленского длились до 3 часов ночи

2021-01-04 08:11 266

В попытке сделать нетривиальное новогоднее поздравление Владимира Зеленского команда президента нарушила не только положения Кодекса законов о труде, но и даже Конституцию, сообщают СМИ.

Детей, задействованных для съемок новогоднего поздравления Зеленского, набирали через кастинговое агенство "Лот". Объявление о наборе мальчиков и девочек для съемок было подано 25 декабря, в нем было указано, что для «новогодней рекламы» требуются «девочки и мальчики 5-8 лет!».

По данным журналистов, съемки были запланированы на 27-28 декабря, одна или две смены. Для заинтересовавшихся родителей агентство в личку уточняло, что будет «сниматься новогоднее поздравление президента Зеленского. Деткам нужно будет отыгрывать эмоции».

Как сообщил в своем Фейсбук экс-кандидат в президенты и нардеп Анатолий Гриценко, съемки длились до 3 часов ночи. Также в СМИ просочилась информация, что за 9 часов работы детям заплатили по 500 гривен.

Отметим, согласно статьи 188, 189 и 192 Кодекса законов о труде запрещено привлекать несовершеннолетних работников к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00. То есть, в течение 4 часов с 22.00 до 3.00 происходила незаконная эксплуатация детей в личных интересах президента Украины.

Кроме того, статья 52 Конституции Украины определяет, что любое насилие над ребенком и его эксплуатация преследуются по закону. ООН и Международная организация труда рассматривают детский труд как эксплуатацию. Статья 32 Конвенции о правах ребенка гарантирует «защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может наносить ущерб его здоровью». Статья 150 Уголовного кодекса Украины предусматривает санкцию от 5 до 10 лет лишения свободы за эксплуатацию нескольких детей.

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