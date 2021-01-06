Украина ТРАГЕДИЯ В результате ДТП на багги погиб сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана

2021-01-06 10:15 154

Сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев Корбан погиб в результате ДТП неподалеку Днепра, сообщает Telegram-канал "Карточный Офис".

"Погиб сын днепропетровского бизнесмена и политика Геннадия Корбана. Школьник Лев Геннадиевич Корбан пропал после того как уехал кататься с одноклассницей на багги. Позже полиция обнаружила багги на дне реки, в багги обнаружили два тела: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны", - говорится в сообщении.

Свои соболезнования Геннадию Корбану выразили бывший нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук и депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Вероятные фото и видео с места происшествия опубликовал "Dетектив-Info".

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Перед Новым годом украинцы купили рекордное число новых автомобилей 2021-01-06 08:39 210
Январский локдаун: Какой бизнес будет запрещен на время карантина в Украине с 8 по 24 января 2021-01-06 08:11 161