Политика Власти Ирана направили в Интерпол запрос на розыск и арест Дональда Трампа

2021-01-06 13:41 56

Власти Ирана обратились в Международную организацию уголовной полиции с просьбой объявить в розыск и арестовать пока еще действующего (инаугурация Джо Байдена 20 января) президента США Дональда Трампа.

Официальный Тегеран подозревает американского лидера и еще 47 высокопоставленных чиновников США в причастности к убийству иранского генерала Касема Сулеймани в январе прошлого года.

"Исламская Республика Иран очень серьезно следит за преследованием и наказанием тех, кто заказал и совершил это преступление", - заявил представитель Верховного суда Ирана Голам Хоссейн Исмаили, передает Al Jazeera.

По его данным, Иран обратился в Интерпол с запросом арестовать Трампа и 47 других американских чиновников, которые, как установлено расследованием, причастны к убийству высокопоставленного генерала.

Напомним, это уже второй запрос Ирана о выдаче международного ордера на арест Трампа и десятков американских чиновников в Пентагоне, Центральном командовании США и других организациях.

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