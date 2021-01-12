Украина фото Сегодня Нацбанк Украины ввел в оборот новую монету - номинал 2 гривны

2021-01-12 15:16 168

Нацбанк Украины 12 января вводит в оборот новую памятную монету. Она посвящена украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук – Агафангелу Крымскому, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что монета входит в серию Выдающиеся личности Украины и является первой памятной монетой 2021 года.

Монета номиналом две гривны изготовлена из нейзильбера. Ее тираж – 35 тысяч штук.

На аверсе монеты размещены малый герб Украины, геометрический декор из раскрытых книг, которые складываются в звезду, цитата Агафангела Крымского.

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