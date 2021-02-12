Украина Что нельзя дарить на День Святого Валентина - рейтинг неудачных сюрпризов ко Дню влюбленных

2021-02-12 15:27

В ближайшее воскресенье влюбленные отметят свой праздник. Пользователи Соцсетей составили антирейтинг подарков на День Валентина. Эти презенты лучше отложить на другой праздник или же вовсе вычеркнуть из списка подарков.

Что не дарить на День влюбленных:

Белье

Если вы не уверены на 100%, что знаете размер белья любимого человека, то лучше об этом варианте подарка забыть. Особенно это касается бюстгальтеров, ведь размер может отличаться у разных торговых марок или коллекций. А как известно, в Украине белье не подлежит обмену.

Лучший вариант – приобретите подарочный сертификат, и ваш любимый человек сможет сам выбрать, что ему нравится.

Духи

Выбор аромата – очень индивидуальный процесс. И то, что нравится вам, может раздражать вашего любимого человека.

Но, если вам все-таки хочется подарить духи, то сделайте как в варианте с бельем – приобретите подарочный сертификат.

Подарки "с намеком"

Забудьте об абонементе в спортзал или креме против целлюлита как подарке на День Валентина. Ваш любимый человек может воспринять это как негативный намек, и вся романтика праздника исчезнет.

Статуэтки или фигурки

Если ваши отношения только начались и вы точно не знаете о вкусах вашей половинки – не покупайте никаких статуэток. Они не будут нести какой-либо памяти о ваших отношениях, а будут только собирать пыль в помещении.

Это довольно специфические подарки и подойдут не каждому.

Домашние животные

Не дарите животных на День Валентина и вообще на любой другой праздник. Это обязывает вашу половинку к большой ответственности, даже если это рыбки в аквариуме. Вы уверены, что ваш любимый человек на это готов?

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