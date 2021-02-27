Детали Свое попадание на Mиротворец жена Зеленскогo объяснила незнанием технических особенностей Фейсбука - сми

2021-02-27 12:59

Елена Зеленская — супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского — пояснила, что ее репост о передвижении украинских войск в Донбассе в 2014 году был сделан без злого умысла. Об этом она написала в субботу в Facebook.

«Сегодня распространили скрины с моей страницы. Скрины 2014 года. Тогда я не знала всех технических особенностей Facebook. Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя, потому что Facebook может не показать подводку, а саму ссылку — оставить», — пояснила она.

Зеленская добавила, что не помнит, с какой страницы сделала репост, добавив, что это был кто-то из ее друзей.

«Всех приглашаю на свою страницу. Посмотреть, о чем и что я писала тогда. Что репостила. Над чем размышляла», — добавила жена кандидата в президенты.

Ранее в субботу пятый президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале опубликовал видео, являющееся репостом записи со страницы из Facebook, которая носит название «Референдум о вступлении Украины в США» и содержание которой является агитацией за действующего украинского президента. На записи демонстрируется Facebook-страница Елены Зеленской, в частности ее публикация, сделанная 16 апреля 2014 года. Голос за кадром, комментирующий видео, говорит о том, что в тот день она сделала репост публикации с Facebook-страницы «Life Новости», на которой предлагалось вознаграждение в сумме 15 тыс. рублей тому, кто предоставит видео передвижения украинских войск в Донбассе.

В субботу на Украине предвыборный день тишины, когда запрещена любая агитация. В воскресенье страну ожидает второй тур президентских выборов. Люди будут выбирать между действующим главой государства и кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским.

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