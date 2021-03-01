Украина Нардеп Дубинский во Львовской области выехал на встречку и попал в ДТП

2021-03-01 13:45

Внефракционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ранее исключенный из фракции "Слуги народа", сегодня попал в ДТП во Львовской области. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передают "Українські Новини".

"ДТП произошло сегодня утром возле Стрыя во Львовской области", - сказал источник.

По его словам, Дубинский за рулем автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем.

Также в пресс-службе Львовской полиции сообщили, что ни нардеп, ни другие участники аварии не пострадали при столкновении.

На данный момент все обстоятельства события устанавливаются.

Согласно декларации Дубинского за 2020 год, в числе прочих автомобилей он владеет внедорожником Toyota Land Cruiser 200.

Напомним, что 11 января из США "за вмешательство в выборы президента" ввели санкции против семерых украинских граждан, в частности против Дубинского. Зеленский предложил Дубинскому выйти из фракции "Слуги народа" на период рассмотрения вопроса, но тот отказался. 1 февраля на заседании "Слуга народа" приняла решение исключить нардепа Дубинского из фракции.

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