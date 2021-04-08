Детали Обнальщик Пуля отмывает деньги через оккупированные территории

2021-04-08 11:29

В начале апреля президент Зеленский ввел в действие санкции против топ-10 контрабандистов Украины. По его словам - это только начало. Можно много говорить правильно это или нет, но точно можно утверждать - контрабанду и другие противозаконные теневые операции не остановлено.

Стоит отметить одного из крупнейших конвертаторов Украины - Пулю Евгения Валерьевича. Его деятельность обходится налогоплательщикам гражданам Украины в десятки миллиардов гривен ежегодно.

Пуля Евгений Валерьевич

После постоянных смен руководства Государственной налоговой службы и Государственной фискальной службы, Пуля продолжает заниматься незаконной деятельностью. Махинации заключаются в конвертации безналичных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств. В народе это называется - конвертационные центры.

Киев всегда был ключевым регионом задействованным в такой деятельности. В течение длительного времени основным в столице является Евгений Пуля. Ранее Пулю называли «кошельком Гройсмана». Когда главой ГФС был Владимир Продан - Пуля полностью контролировал схемный кредит по городу Киеву. Сейчас ситуация не изменилась.

Через подконтрольные транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия Пуля предоставляет услуги по конвертации денежных средств. Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставляется предприятиям реального сектора экономики. Общий оборот схемы составляет более чем шесть миллиардов гривен. Именно столько не получил бюджет из-за деятельности киевского обнальщика Пули. В его конвертационный центр входят следующие предприятия:

ООО «Агро-тех РУПП" код ЕГРПОУ 43709549;

ФХ «Голоагро Бизнес» код ЕГРПОУ 42829676;

ФХ «Золото Нивы» код ЕГРПОУ 42829566;

ООО «Евро Сиэтл» код ЕГРПОУ 43596198;

ООО «Торговый дом офис - маркет ХХ» код ЕГРПОУ 43596161;

ФХ «Глуган М.М.» код ЕГРПОУ 38874361;

ООО «Агростеп Инвест» код ЕГРПОУ 43723364;

ООО «Астар компани» код ЕГРПОУ 43747647;

ООО «Профтрейд групп» код ЕГРПОУ 43768159;

ООО «Роланд Импекс» код едопоу 43137732.

Согласно официальным реестрам, Евгений Пуля числится директором и владельцем 11 компаний. Основными компаниями является ООО «ФК» «Вап-Капитал», которая занимается предоставлением финансовых услуг на рынке.

Структура собственности ООО «Мосст»

В судебном реестре имеется уголовное дело по уклонению от налогообложения в особо крупных размерах ООО «ФК» «Вап-капитал». Согласно судебным материалам, фискалы по результатам проверки констатировали неналогообложение в кассу предприятия наличных средств в сумме 175 млн грн (2015 год - 11700000 грн, за 2016 - 141 500 000 грн, за 2017 - 21800000 грн).

Как отмечается, ООО «Финансовая компания« Вап-Капитал» использовала 682 программно-технических комплекса самообслуживания (ПТКС), а наличные средства, которые поступали в 2015-2017 гг. были инкассированные работниками и сданы в банк. В то же время в кассовых книгах они не были отражены, приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера не складывались, и впоследствие не облагались налогом.

Уже в 2020 году удалось закрыть дело, без взимания в пользу государства. Такая ситуация типичная для Украины, когда фискальные органы за определенный процент от наложенного штрафа проигрывают судебный процесс.

В бизнес-структуре Евгения Пули функционирует финансовая компания в Киеве, которая юридически никак не зарегистрирована. Однако это не мешает ей осуществлять финансовые операции по переводу наличных или безналичных средств за пределы Украины. Компания называется «Bullet», что в переводе с английского означает «пуля». Достаточно креативно, не так ли?

Перечень городов и стран где компания предоставляет услуги

Достаточно удобное прикрытие незаконной деятельности, которая заключается в конвертации безналичных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств.

Далее еще интереснее, компания перевозит наличные через границу в обход таможенного декларирования. Особое внимание это перевозки наличных средств с Украины в Россию и обратно. На оккупированных территориях, а именно в Крыму они также работают. Хотя и «патриотично» указали, что Крым это территория Украины, но они наверняка забыли, что деятельность на неподконтрольных Украине территориях гражданам Украины запрещена.

Буклет компании «Bullet»

Сотрудники Службы безопасности Украины должны позвонить по вышеуказаному номеру телефона и узнать для кого Пуля возит наличные в Украину и с Украины, в обход официальной процедуры и с уклонением от уплаты налогов.

Также в судебном реестре имеется информация о том, что компания Пули - ООО ФК «Вап-Капитал» обслуживает клиентов, которые осуществляют финансовые операции и платят налоги на территории террористических образований «ДНР» и «ЛНР», вопреки Постановлению Правления Национального банка Украины от 06.08.2014 № 466 «О приостановлении осуществления финансовых операций». Служба безопасности Украины требовала наложить арест на счет компании ООО «Ай Ти Финанс», однако ООО «ФК» «Вап-Капитал» подавала ходатайство об отмене ареста. Это свидетельствует о прямой заинтересованности должностных лиц ООО ФК «Вап-капитал».

Интересно получается, что уже восьмой год войны, а не чистые на руку бизнесмены-конвертаторы, такие как Пуля Евгений продолжают осуществлять незаконную деятельность. Цинично перевозят наличные в страну агрессора и на оккупированные территории. Однако, правоохранительные органы почему-то молчат. Смело можно предположить, что они покрывают такую ​​циничную и незаконную деятельность.

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