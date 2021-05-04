Украина видео На трассе Львов-Луцк рухнул мост через реку Западный Буг - объезд по схеме

2021-05-04 10:41

На трассе Львов-Луцк рухнул мост через реку Западный Буг. Движение по дороге заблокировано, сообщает Telegram-канал Инсайдер UA.

ЧП произошло около села Гаек Каменка-Бугского района, никто не пострадал.

Патрульная полиция Львовской области организовала объезд по схеме (направление из Львова): доехать до Каменки-Бугской, повернуть налево и ехать по автодороге Т 14-25 до Жовквы, далее по дороге Р-15 в Червоноград, затем по дороге Т 14-10 в Радехов. Потом – по обычному маршруту. В обратном направлении действует и точно такая же схема движения.