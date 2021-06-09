Украина Взрыв около супермаркета в Харькове: стали известны подробности конфликта и состояние пострадавших

2021-06-09 09:02

Полиция Харькова установила личность и задержала мужчину, который накануне вечером бросил гранату в людей вблизи супермаркета в Основянском районе города.

Как Telegram-канала Труха, взрыв произошел на тротуаре возле киосков и магазинов на проспекте Гагарина. Причиной произошедшего, предварительно, является конфликт "на почве неприязненных отношений".

Пострадавшие мужчины 1988 и 2002 годов рождения, а также подросток 2005 года рождения госпитализированы. Состояние самого младшего оценивается как средней степени тяжести (у него проникающее ранение груди), двух других - удовлетворительное.

Также осколками поврежден припаркованный неподалеку автомобиль.

Сообщается, что задержанный ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

В полиции подтвердили, что взорвалась граната. Ее тип определит экспертиза. При этом правоохранители затруднились сказать, был ли знаком задержанный с пострадавшими и находился ли на момент конфликта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.