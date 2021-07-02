Украина Земли сельхозназначения в Украине ежегодно будут дорожать на 7-10%

2021-07-02 14:00

Стоимость сельскохозяйственной земли ежегодно будет увеличиваться на 7-10%. Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Что касается роста стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения. По нашим оценкам, рост будет около 7-10 процентов ежегодно, поскольку украинская земля является недооцененной, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены... Мы убеждены, что цена будет постоянно расти", - сказал Лещенко.

Напомним, вчера в Украине запустили рынок сельскохозяйственной земли и отменили мораторий на продажу, который действовал с 1992 года.

По прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, один гектар земли в Украине будет стоить более 2 тысяч долларов. А по прогнозам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, стоимость земли в течение 5-10 лет может вырасти от двух до пяти раз.

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